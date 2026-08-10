MJ 4-in-1 K7
MJ 180 4-v-1 Multi Jet s 4 vrstami pršila za visokotlačne čistilnike K 6 in K 7: z rotacijsko šobo, visokotlačnim ravnim curkom, pršilom detergenta in širokim ravnim curkom.
MJ 180 4-v-1 Multi Jet ponuja 4 različne vrste pršila v eni sami pršilni cevi: curek detergenta, visokotlačni ravni curek, rotacijska šoba in širok ravni curek z zmanjšanim pritiskom. Ustrezen curek se izbere z enostavnim vrtenjem brizgalne cevi, s čimer se odpravi potreba po zamudni menjavi brizgalne cevi. Obenem Multi Jet navduši tudi z vidika vodljivosti zaradi 25 odstotkov manjše teže v primerjavi s predhodnikom Kärcher, MJ 3-in-1. Primerno za visokotlačne čistilnike Kärcher Home & Garden v razredih K 6 in K 7. Vsestransko orodje za dom, vrt in avto.
Značilnosti in prednosti
Z vrtenjem pršilne cevi izberite ustrezen curek
- Brez zamudne menjave pršilne cevi.
Štiri vrste pršila v eni pršilni cevi
- Rotacijska šoba, visokotlačni ploski curek, curek detergenta in širok ploski curek – za prilagodljivo delo.
S pripomočkom za montažo na pršilno cev
- Za pravilno namestitev in uporabo.
25 % zmanjšanje teže¹⁾
- Večje udobje in prijaznost do uporabnika.
Združljivo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher K 6 in K 7
- Popoln za kasnejšo nadgradnjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,377
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,435
|Mere (D × Š × V) (mm)
|450 x 59 x 59
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).
¹⁾ V primerjavi s težo prejšnjega Kärcher MJ 3-v-1 multi jet.
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- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
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