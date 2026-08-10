MJ 180 4-v-1 Multi Jet ponuja 4 različne vrste pršila v eni sami pršilni cevi: curek detergenta, visokotlačni ravni curek, rotacijska šoba in širok ravni curek z zmanjšanim pritiskom. Ustrezen curek se izbere z enostavnim vrtenjem brizgalne cevi, s čimer se odpravi potreba po zamudni menjavi brizgalne cevi. Obenem Multi Jet navduši tudi z vidika vodljivosti zaradi 25 odstotkov manjše teže v primerjavi s predhodnikom Kärcher, MJ 3-in-1. Primerno za visokotlačne čistilnike Kärcher Home & Garden v razredih K 6 in K 7. Vsestransko orodje za dom, vrt in avto.