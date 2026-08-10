Močna ploščata šoba, kratka, dia. 3 mm
Kratka ploščata šoba za uporabo s Kärcherjevimi čistilnimi sistemi s suhim ledom in primerna za odstranjevanje trdovratne umazanije na težko dostopnih mestih.
Zmogljiva, robustna šoba s ploščatim curkom iz aluminija in nerjavečega jekla se lahko zaradi kratke zasnove uporablja tako rekoč povsod za čiščenje, na primer industrijskih sistemov, kalupov za brizganje ali robotov za košnjo. Ne samo, da z lahkoto odstrani močno umazanijo, ampak naredi vtis tudi na ozkih mestih, ki so težko dostopna, na primer v motornih prostorih. Vrtljiva šoba v sprožilni pištoli omogoča tudi ciljno, abrazivno peskanje s suhim ledom površin in predmetov s kompleksno geometrijo in iz različnih materialov. Opremljena s sistemom hitre menjave – za hitro, preprosto in udobno rokovanje.
Značilnosti in prednosti
Kratka šoba s ploščatim curkom, ki je enostavna za uporabo
- Enostavno odstranjevanje izjemno trdovratnih usedlin zahvaljujoč visoki zmogljivosti.
- Zelo nizka poraba stisnjenega zraka in CO2.
Sistem hitre menjave
- Zelo enostavno za uporabo in s številnimi namestitvami.
Robustna, dolgotrajna oblika
- Kakovosten dizajn iz nerjavnega jekla in aluminija.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,09
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,105
|Mere (D × Š × V) (mm)
|97 x 22 x 22
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje kalupov in livarskih orodij
- Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin
- Za odstranjevanje barve s komponent strojev
- Za čiščenje vrtnega orodja in robotskih kosilnic