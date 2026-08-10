Zmogljiva, robustna šoba s ploščatim curkom iz aluminija in nerjavečega jekla se lahko zaradi kratke zasnove uporablja tako rekoč povsod za čiščenje, na primer industrijskih sistemov, kalupov za brizganje ali robotov za košnjo. Ne samo, da z lahkoto odstrani močno umazanijo, ampak naredi vtis tudi na ozkih mestih, ki so težko dostopna, na primer v motornih prostorih. Vrtljiva šoba v sprožilni pištoli omogoča tudi ciljno, abrazivno peskanje s suhim ledom površin in predmetov s kompleksno geometrijo in iz različnih materialov. Opremljena s sistemom hitre menjave – za hitro, preprosto in udobno rokovanje.