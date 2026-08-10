Mokra / suha talna šoba, plastična standardna, DN40

Večnamenska šoba (DN 40) iz plastike s 360 mm delovne širine. S stranskimi valji, krtačnimi trakovi (6.905-878.0) in gumijastimi ustnicami (6.905-877.0).

Za odstranjevanje finega prahu, grobe umazanije ali tekočin s Kärcherjevimi sesalniki za mokro in suho sesanje: šoba za mokro/suho tla v DN 40 iz robustne plastike širine 360 ​​milimetrov, krtačni trakovi, strgala in stranski valji.

Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina ( ) DN 40
Količina (Kos(i)) 1
Širina (mm) 360
Barva siva
Teža (Kg) 0,387
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,458
Mere (D × Š × V) (mm) 370 x 190 x 75

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