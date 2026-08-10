Mokra / suha talna šoba, plastična standardna, DN40
Večnamenska šoba (DN 40) iz plastike s 360 mm delovne širine. S stranskimi valji, krtačnimi trakovi (6.905-878.0) in gumijastimi ustnicami (6.905-877.0).
Za odstranjevanje finega prahu, grobe umazanije ali tekočin s Kärcherjevimi sesalniki za mokro in suho sesanje: šoba za mokro/suho tla v DN 40 iz robustne plastike širine 360 milimetrov, krtačni trakovi, strgala in stranski valji.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Količina (Kos(i))
|1
|Širina (mm)
|360
|Barva
|siva
|Teža (Kg)
|0,387
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,458
|Mere (D × Š × V) (mm)
|370 x 190 x 75
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