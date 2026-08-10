Motek z nitjo LTR 18 Battery
Motek z nitjo s priročnim pokrovčkom in vrtljivo rezalno nitjo zagotavlja dobre rezultate na težko dostopnih mestih. Primeren je za vse Kärcherjeve kosilnice z nitjo Battery Power 18 V.
Na vsakem vrtu so manj dostopni kotički, ki jih vrtna kosilnica ne doseže ali pa se končajo ob zidu sosedove hiše ali grmu. Če jih želite pokositi, potrebujete majhno, prilagodljivo in vsekakor zmogljivo napravo: Kärcherjevo kosilnico z nitjo. Ta vsebuje vrtljivo rezalno nit, ki se stalno nastavlja s samodejnim podajanjem niti na motku z nitjo. Tako je dolžina rezalne niti vedno optimalna in omogoča najboljše rezultate pri košnji. Pri tem je posebej prijetno, da delo poteka domala brez hrupa in da je motek z nitjo mogoče zamenjati v samo nekaj korakih brez orodja. In zabava se lahko začne, vse do zadnje travne bilke na poti.
Značilnosti in prednosti
Zvita nit
- Natančno, tiho in zanesljivo - vse to je zagotovljeno z zvito nit.
Avtomatsko odvijanje niti
- Nit se samodejno prilagodi in je zato vedno popolne dolžine.
Glava z nitjo se lahko zamenja brez uporabe orodja
- Samo nekaj gibov in glava z nitjo se lahko zamenja brez orodja.
Pokrov tuljave
- Poleg glave z nitjo je v obseg dobave vključen tudi ustrezen pokrov.
Prilagodljiva uporaba
- Robustna nit za rezanje brez težav doseže dele vrta, ki so težko dostopni.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Debelina niti (mm)
|1,6
|Dolžina niti na glavi (m)
|3,6
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,048
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,059
|Mere (D × Š × V) (mm)
|75 x 75 x 34
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Področja uporabe
- travnik
- Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh