Na vsakem vrtu so manj dostopni kotički, ki jih vrtna kosilnica ne doseže ali pa se končajo ob zidu sosedove hiše ali grmu. Če jih želite pokositi, potrebujete majhno, prilagodljivo in vsekakor zmogljivo napravo: Kärcherjevo kosilnico z nitjo. Ta vsebuje vrtljivo rezalno nit, ki se stalno nastavlja s samodejnim podajanjem niti na motku z nitjo. Tako je dolžina rezalne niti vedno optimalna in omogoča najboljše rezultate pri košnji. Pri tem je posebej prijetno, da delo poteka domala brez hrupa in da je motek z nitjo mogoče zamenjati v samo nekaj korakih brez orodja. In zabava se lahko začne, vse do zadnje travne bilke na poti.