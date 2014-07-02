MP 145, Multi Power Jet razpršilna cev za K 3 - K 5

Multi-Power-Jet razpršilna cev s petimi vrstami curka: nizkotlačnim curkom vode s čistilnim sredstvom, visokotlačnim ploščatim curkom, rotacijskim curkom, točkovnim curkom in širokim ploščatim curkom z nizkim tlakom. Želeni curek izberete z vrtenjem razpršilne cevi.

Multi-Power-Jet nudi kar 5 različnih vrst curka v eni sami razpršilni cevi: curek vode s čistilnim sredstvom, visokotlačni ploščati curek, rotacijski curek, točkovni curek in široki ploščati curek z nizkim tlakom. Izbira ustreznega curka poteka z enostavnim vrtenjem razpršilne cevi, tako da zamudna menjava razpršilne cevi ni več potrebna. Multi-Power-Jet je primerna za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 3 - K 5. Vsestransko razpršilno cev lahko uporabljate po hiši, vrtu in za čiščenje avtomobila.

Značilnosti in prednosti
5 vrst curka
  • 5 v 1 zahvaljujoč 5 različnim vrstam curka v eni razpršilni cevi
  • Ni potrebno menjati razpršilne cevi.
Udobno prileganje v roki
  • Boljše rokovanje
Brezstopenjska nastavitev
  • Prilagoditev tlaka na posamezno nalogo čiščenja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,51
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,567
Mere (D × Š × V) (mm) 447 x 57 x 57

