MP 145, Multi Power Jet razpršilna cev za K 3 - K 5
Multi-Power-Jet razpršilna cev s petimi vrstami curka: nizkotlačnim curkom vode s čistilnim sredstvom, visokotlačnim ploščatim curkom, rotacijskim curkom, točkovnim curkom in širokim ploščatim curkom z nizkim tlakom. Želeni curek izberete z vrtenjem razpršilne cevi.
Multi-Power-Jet nudi kar 5 različnih vrst curka v eni sami razpršilni cevi: curek vode s čistilnim sredstvom, visokotlačni ploščati curek, rotacijski curek, točkovni curek in široki ploščati curek z nizkim tlakom. Izbira ustreznega curka poteka z enostavnim vrtenjem razpršilne cevi, tako da zamudna menjava razpršilne cevi ni več potrebna. Multi-Power-Jet je primerna za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 3 - K 5. Vsestransko razpršilno cev lahko uporabljate po hiši, vrtu in za čiščenje avtomobila.
Značilnosti in prednosti
5 vrst curka
- 5 v 1 zahvaljujoč 5 različnim vrstam curka v eni razpršilni cevi
- Ni potrebno menjati razpršilne cevi.
Udobno prileganje v roki
- Boljše rokovanje
Brezstopenjska nastavitev
- Prilagoditev tlaka na posamezno nalogo čiščenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,51
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,567
|Mere (D × Š × V) (mm)
|447 x 57 x 57
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.