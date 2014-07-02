Multi-Power-Jet nudi kar 5 različnih vrst curka v eni sami razpršilni cevi: curek vode s čistilnim sredstvom, visokotlačni ploščati curek, rotacijski curek, točkovni curek in široki ploščati curek z nizkim tlakom. Izbira ustreznega curka poteka z enostavnim vrtenjem razpršilne cevi, tako da zamudna menjava razpršilne cevi ni več potrebna. Multi-Power-Jet je primerna za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 3 - K 5. Vsestransko razpršilno cev lahko uporabljate po hiši, vrtu in za čiščenje avtomobila.