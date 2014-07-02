MP 180, Multi Power Jet razpršilna cev za K 7
Večnamenska razpršilna cev s petimi vrstami curka: curek s čistilnim sredstvom, visokotlačnim ploščatim curkom, rotacijskim curkom, točkovnim curkom in širokim ploščatim curkom z nizkim tlakom. Ustrezen curek izberete z vrtenjem razpršilne cevi.
Multi-Power-Jet nudi kar 5 različnih vrst curka v eni sami razpršilni cevi: curek vode s čistilnim sredstvom, visokotlačni ploščati curek, rotacijski curek, točkovni curek in široki ploščati curek z nizkim tlakom. Izbira ustreznega curka poteka z enostavnim vrtenjem razpršilne cevi tako da zamudna menjava razpršilne cevi ni več potrebna. Multi-Power-Jet razpršilna cev je primerna za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razreda K 7. Vsestransko razpršilno cev lahko uporabljate po hiši, vrtu in za čiščenje avtomobila.
Značilnosti in prednosti
5 vrst curka
- 5 v 1 zahvaljujoč 5 različnim vrstam curka v eni razpršilni cevi
- Ni potrebno menjati razpršilne cevi.
Udobno prileganje v roki
- Boljše rokovanje
Brezstopenjska nastavitev
- Prilagoditev tlaka na posamezno nalogo čiščenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,51
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,577
|Mere (D × Š × V) (mm)
|447 x 57 x 57
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Področja uporabe
- Vozila
- Motorji in skuterji
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
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