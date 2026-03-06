Multi-Power-Jet ponuja pet oblik curka v eni razpršilni cevi: curek s čistilom, visokotlačni ploski curek, rotacijska šoba, točkovni curek in širok ploski curek z znižanim tlakom. Želeno obliko curka izberete z zelo preprostim vrtenjem. Zamudna menjava razpršilne cevi tako ni več potrebna. Model Multi-Power-Jet je primeren za visokotlačne čistilnike Consumer razredov od K3 do K5. Multi-Power-Jet je vsestranski pomočnik okoli hiše, na vrtu in pri avtomobilu.