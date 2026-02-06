Zmogljiva litij-ionska nadomestna baterija za vse modele sesalnikov VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax in VC 7 Signature Line lahko podaljša čas delovanja za do 50 minut, ne da bi se morali ustaviti za polnjenje. Če je prva baterija prazna, jo je mogoče hitro in enostavno odstraniti s sprostitvijo z 2 gumboma, preden nato vstavite nadomestno baterijo. Tako se lahko takoj vrnete k sesanju. 3-stopenjski LED zaslon prikazuje informacije o ravni napolnjenosti. Praktično in priročno: nadomestno baterijo je mogoče polniti ločeno, kar pomeni, da je vsaka prekinitev delovanja kratka.