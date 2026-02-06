Nadomestna baterija
Ta nadomestna baterija ponuja 50 minut dodatnega časa delovanja za vse brezžične sesalnike v serijah VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax in VC 7 Signature Line.
Zmogljiva litij-ionska nadomestna baterija za vse modele sesalnikov VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax in VC 7 Signature Line lahko podaljša čas delovanja za do 50 minut, ne da bi se morali ustaviti za polnjenje. Če je prva baterija prazna, jo je mogoče hitro in enostavno odstraniti s sprostitvijo z 2 gumboma, preden nato vstavite nadomestno baterijo. Tako se lahko takoj vrnete k sesanju. 3-stopenjski LED zaslon prikazuje informacije o ravni napolnjenosti. Praktično in priročno: nadomestno baterijo je mogoče polniti ločeno, kar pomeni, da je vsaka prekinitev delovanja kratka.
Značilnosti in prednosti
3-stopenjski LED-zaslon kot intuitivni prikaz nivoja baterije.
Polnjenje je možno neodvisno od pomnilnika naprave.
Zmogljiva litij-ionska celica
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,495
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,62
|Mere (D × Š × V) (mm)
|149 x 83 x 49