Nadomestna baterija

Več časa delovanja pri čiščenju: nadomestna baterija za vse različice VC 4 Cordless myHome podaljša čas delovanja za 30 minut, ne da bi se morali ustaviti za ponovno polnjenje.

Zahvaljujoč litij-ionski bateriji lahko vse različice brezžičnega sesalnika VC 4 Cordless myHome uporabljate do 30 minut dlje, ne da bi se morali ustaviti za ponovno polnjenje. Preprosto zamenjajte baterijo v napravi in ​​naprava je pripravljena za uporabo. Ko je delo opravljeno, lahko nadomestno baterijo napolnite v napravi.

Značilnosti in prednosti
Zmogljiva litij-ionska celica
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,37
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,504
Mere (D × Š × V) (mm) 146 x 62 x 43