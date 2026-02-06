Nadomestna baterija
Več časa delovanja pri čiščenju: nadomestna baterija za vse različice VC 4 Cordless myHome podaljša čas delovanja za 30 minut, ne da bi se morali ustaviti za ponovno polnjenje.
Zahvaljujoč litij-ionski bateriji lahko vse različice brezžičnega sesalnika VC 4 Cordless myHome uporabljate do 30 minut dlje, ne da bi se morali ustaviti za ponovno polnjenje. Preprosto zamenjajte baterijo v napravi in naprava je pripravljena za uporabo. Ko je delo opravljeno, lahko nadomestno baterijo napolnite v napravi.
Značilnosti in prednosti
Zmogljiva litij-ionska celica
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,37
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,504
|Mere (D × Š × V) (mm)
|146 x 62 x 43