Zahvaljujoč litij-ionski bateriji lahko vse različice brezžičnega sesalnika VC 4 Cordless myHome uporabljate do 30 minut dlje, ne da bi se morali ustaviti za ponovno polnjenje. Preprosto zamenjajte baterijo v napravi in ​​naprava je pripravljena za uporabo. Ko je delo opravljeno, lahko nadomestno baterijo napolnite v napravi.