Nadomestna baterija za WV 5
Čiščenje brez konca: nadomestna baterija za baterijski sesalnik oken WV 5 vam to omogoča.
Zahvaljujoč opcijsko dobavljivi nadomestni bateriji boste z novim baterijskim sesalnikom WV 5 delali v nedogled. Brez prekinitev dela. Enostavno s klikom iz naprave odstranite trenutno baterijo in jo nadomestite z dodatno nadomestno baterijo. In že gremo naprej ...
Značilnosti in prednosti
Za čiščenje brez konca
Čiščenje brez prekinitev dela.
Enostavna in hitra menjava baterije s samo enim klikom
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Barva
|siva
|Teža (Kg)
|0,07
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,099
|Mere (D × Š × V) (mm)
|57 x 81 x 28