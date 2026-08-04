Nadomestna baterija za WV 5

Čiščenje brez konca: nadomestna baterija za baterijski sesalnik oken WV 5 vam to omogoča.

Zahvaljujoč opcijsko dobavljivi nadomestni bateriji boste z novim baterijskim sesalnikom WV 5 delali v nedogled. Brez prekinitev dela. Enostavno s klikom iz naprave odstranite trenutno baterijo in jo nadomestite z dodatno nadomestno baterijo. In že gremo naprej ...

Značilnosti in prednosti
Za čiščenje brez konca
Čiščenje brez prekinitev dela.
Enostavna in hitra menjava baterije s samo enim klikom
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Barva siva
Teža (Kg) 0,07
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,099
Mere (D × Š × V) (mm) 57 x 81 x 28