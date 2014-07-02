Nadomestna guma (170 mm) za WV 2 / WV 5
Nadomestna guma za baterijske okenske sesalnike WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 in WVP 10. Za čistočo brez lis na vseh gladkih površinah - brez kapljanja vode.
Gumo (170 milimetrov) baterijskega okenskega sesalnika je mogoče hitro in enostavno zamenjati, da ves čas zagotavlja čistost vseh gladkih površin - brez kapljanja vode.
Značilnosti in prednosti
Hitra menjava sesalnega traku.
- Za čistočo brez madežev na vseh gladkih površinah - brez kapljanja vode.
Mehki silikonski nastavek
- Čiščenje brez sledov in lis.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|2
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,02
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,038
|Mere (D × Š × V) (mm)
|170 x 42 x 5
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Okna z letvicami
- Gladke površine
- Okna in steklene površine
- Ogledala
- Ploščice
- Tuš kabina/kad
- Delovne površine v kuhinji
- Kondenzacija
- Čiščenje fotovoltaičnih sistemov