Nadomestna plastična podložka EDI 4
Vrtljivi strgalni disk za električno strgalo za led EDI 4 s čvrstimi plastičnimi rezili odstrani še tako trdovraten led na vetrobranskem steklu avtomobila.
Vrtljivi strgalni disk za električno strgalo za led EDI 4 hitro in udobno odstrani led z avtomobilskih stekel. Zamenjava diska je enostavna - brez orodja in v nekaj sekundah. Nedavno razviti strgalni disk ima pet rezil, ki pri odmrzovanju delujejo do 4 dB(A) tišje kot prejšnja različica.
Značilnosti in prednosti
Vrtljivi strgalni disk s čvrstimi plastičnimi rezili
- Vrtljivi strgalni disk iz plastike, odporne na udarce, hitro in brez napora odstrani tudi trdovraten led iz vetrobranskega stekla avtomobila.
Zamenjava diska brez orodja
- Odstranitveno ploščo lahko hitro in enostavno zamenjate brez orodja.
Zmanjšanje glasnosti hrupa
- Nedavno razviti strgalni disk zmanjša glasnost za do 4 dB(A) v primerjavi s prejšnjo različico s šestimi rezili.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,032
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,064
|Mere (D × Š × V) (mm)
|109 x 109 x 16
Področja uporabe
- Vetrobranska stekla