Nadomestna plastična podložka EDI 4

Vrtljivi strgalni disk za električno strgalo za led EDI 4 s čvrstimi plastičnimi rezili odstrani še tako trdovraten led na vetrobranskem steklu avtomobila.

Vrtljivi strgalni disk za električno strgalo za led EDI 4 hitro in udobno odstrani led z avtomobilskih stekel. Zamenjava diska je enostavna - brez orodja in v nekaj sekundah. Nedavno razviti strgalni disk ima pet rezil, ki pri odmrzovanju delujejo do 4 dB(A) tišje kot prejšnja različica.

Značilnosti in prednosti
Vrtljivi strgalni disk s čvrstimi plastičnimi rezili
  • Vrtljivi strgalni disk iz plastike, odporne na udarce, hitro in brez napora odstrani tudi trdovraten led iz vetrobranskega stekla avtomobila.
Zamenjava diska brez orodja
  • Odstranitveno ploščo lahko hitro in enostavno zamenjate brez orodja.
Zmanjšanje glasnosti hrupa
  • Nedavno razviti strgalni disk zmanjša glasnost za do 4 dB(A) v primerjavi s prejšnjo različico s šestimi rezili.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža brez dodatkov (Kg) 0,032
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,064
Mere (D × Š × V) (mm) 109 x 109 x 16
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
  • Vetrobranska stekla