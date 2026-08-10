Vrtljivi strgalni disk za električno strgalo za led EDI 4 hitro in udobno odstrani led z avtomobilskih stekel. Zamenjava diska je enostavna - brez orodja in v nekaj sekundah. Nedavno razviti strgalni disk ima pet rezil, ki pri odmrzovanju delujejo do 4 dB(A) tišje kot prejšnja različica.