Nadomestna potezna silikonska guma za WV 4-4, WV 6, WV7 (170 mm)

Za rezultate čiščenja brez madežev: zamenljiva silikonska guma (170 mm) za brezžične sesalnike za okna WV 4-4, WV 6 in WV 7.

Nadomestna potezna guma (170 mm) se lahko na baterijskem sesalnikih za okna WV 4-4, WV 6in WV 7 hitro in enostavno zamenja. Zagotavljaja čistočo brez lis na vseh gladkih površinah - brez kapljanja vode.

Značilnosti in prednosti
Hitra menjava sesalnega traku.
  • Za čistočo brez madežev na vseh gladkih površinah - brez kapljanja vode.
Xtra!Flex® sesalni trak
  • Xtra!Flex® silikonski sesalni trak z inovativno tehnologijo naredi čiščenje še bolj prilagodljivo – idealno za uporabo vse do tal in robov.
  • Dolga potisna guma omogoča baterijskem okenskem seslaniku v enem potegu lažjo vakumsko prilagodljivost pri stiku z oknem.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 2
Barva Rumena
Teža (Kg) 0,03
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,051
Mere (D × Š × V) (mm) 170 x 30 x 24
Področja uporabe
  • Okna z letvicami
  • Gladke površine
  • Okna in steklene površine
  • Ogledala
  • Ploščice
  • Tuš kabina/kad
  • Delovne površine v kuhinji
  • Kondenzacija
  • Čiščenje fotovoltaičnih sistemov