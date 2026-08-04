Nadomestna potezna silikonska guma za WV 4-4, WV 6, WV7 (170 mm)
Za rezultate čiščenja brez madežev: zamenljiva silikonska guma (170 mm) za brezžične sesalnike za okna WV 4-4, WV 6 in WV 7.
Nadomestna potezna guma (170 mm) se lahko na baterijskem sesalnikih za okna WV 4-4, WV 6in WV 7 hitro in enostavno zamenja. Zagotavljaja čistočo brez lis na vseh gladkih površinah - brez kapljanja vode.
Značilnosti in prednosti
Hitra menjava sesalnega traku.
- Za čistočo brez madežev na vseh gladkih površinah - brez kapljanja vode.
Xtra!Flex® sesalni trak
- Xtra!Flex® silikonski sesalni trak z inovativno tehnologijo naredi čiščenje še bolj prilagodljivo – idealno za uporabo vse do tal in robov.
- Dolga potisna guma omogoča baterijskem okenskem seslaniku v enem potegu lažjo vakumsko prilagodljivost pri stiku z oknem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|2
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,03
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,051
|Mere (D × Š × V) (mm)
|170 x 30 x 24
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Področja uporabe
- Okna z letvicami
- Gladke površine
- Okna in steklene površine
- Ogledala
- Ploščice
- Tuš kabina/kad
- Delovne površine v kuhinji
- Kondenzacija
- Čiščenje fotovoltaičnih sistemov