Nadomestne šobe, pribor T 350

Visoko kakovostne nadomestne šobe zagotavljajo enostavno menjavo šob iz obsega pribora in so primerne za menjavo šob pri talnih šobah T-Racer T 300 / T 350 za razrede visokotlačnih čistilnikov K 2 do K 7. Obseg dobave obsega tri pare šob za različne zmogljivostne razrede visokotlačnih čistilnikov ter dve spojki za pritrditev.

Značilnosti in prednosti
Nadomestna šoba
  • Hitra in enostavna menjava starih šob.
  • Visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo.
Visok tlak - ploščati curek
  • Enakomerno čiščenje in raztapljanje trdovratne umazanije.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
  • Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,016
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,034
Mere (D × Š × V) (mm) 17 x 17 x 18