Nadomestne šobe, pribor T 350
Visoko kakovostne nadomestne šobe zagotavljajo enostavno menjavo šob iz obsega pribora in so primerne za menjavo šob pri talnih šobah T-Racer T 300 / T 350 za razrede visokotlačnih čistilnikov K 2 do K 7. Obseg dobave obsega tri pare šob za različne zmogljivostne razrede visokotlačnih čistilnikov ter dve spojki za pritrditev.
Značilnosti in prednosti
Nadomestna šoba
- Hitra in enostavna menjava starih šob.
- Visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo.
Visok tlak - ploščati curek
- Enakomerno čiščenje in raztapljanje trdovratne umazanije.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
- Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,016
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,034
|Mere (D × Š × V) (mm)
|17 x 17 x 18