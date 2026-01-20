Visoko kakovostne nadomestne šobe zagotavljajo enostavno menjavo šob iz obsega pribora in so primerne za menjavo šob pri talnih šobah T-Racer T 300 / T 350 za razrede visokotlačnih čistilnikov K 2 do K 7. Obseg dobave obsega tri pare šob za različne zmogljivostne razrede visokotlačnih čistilnikov ter dve spojki za pritrditev.