Nadomestne šobe T-Racer
Kakovostne nadomestne šobe zagotavljajo preprosto menjavo šob in so primerne za talne šobe T-Racer T 7 Plus, T 5 in T 450. Vključene so šobe za različne razrede zmogljivosti visokotlačnih čistilnikov.
Kakovostne nadomestne šobe omogočajo hitro in preprosto zamenjavo šob iz kompleta dodatne opreme za talne šobe T-Racer T 7 Plus, T 5 in T 450. Komplet vsebuje tri pare šob za različne razrede visokotlačnih čistilnikov in dva pritrdilna elementa. Za T-Racer T 7 Plus in T 450 sta v kompletu še šoba Power za čiščenje vogalov in robov ter šoba za izpiranje očiščene površine.
Značilnosti in prednosti
Nadomestna šoba
- Hitra in enostavna menjava starih šob.
- Visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo.
Visok tlak - ploščati curek
- Enakomerno čiščenje in raztapljanje trdovratne umazanije.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
- Učinkovito ločevanje umazanije in čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,019
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,029
|Mere (D × Š × V) (mm)
|17 x 17 x 18
Za druge modele se obrnite na našega servisnega partnerja ali prodajalca podjetja Kärcher.