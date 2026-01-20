Nadomestne šobe T-Racer

Kakovostne nadomestne šobe zagotavljajo preprosto menjavo šob in so primerne za talne šobe T-Racer T 7 Plus, T 5 in T 450. Vključene so šobe za različne razrede zmogljivosti visokotlačnih čistilnikov.

Kakovostne nadomestne šobe omogočajo hitro in preprosto zamenjavo šob iz kompleta dodatne opreme za talne šobe T-Racer T 7 Plus, T 5 in T 450. Komplet vsebuje tri pare šob za različne razrede visokotlačnih čistilnikov in dva pritrdilna elementa. Za T-Racer T 7 Plus in T 450 sta v kompletu še šoba Power za čiščenje vogalov in robov ter šoba za izpiranje očiščene površine.

Značilnosti in prednosti
Nadomestna šoba
  • Hitra in enostavna menjava starih šob.
  • Visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo.
Visok tlak - ploščati curek
  • Enakomerno čiščenje in raztapljanje trdovratne umazanije.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
  • Učinkovito ločevanje umazanije in čiščenje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,019
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,029
Mere (D × Š × V) (mm) 17 x 17 x 18

Za druge modele se obrnite na našega servisnega partnerja ali prodajalca podjetja Kärcher.