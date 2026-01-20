Kakovostne nadomestne šobe omogočajo hitro in preprosto zamenjavo šob iz kompleta dodatne opreme za talne šobe T-Racer T 7 Plus, T 5 in T 450. Komplet vsebuje tri pare šob za različne razrede visokotlačnih čistilnikov in dva pritrdilna elementa. Za T-Racer T 7 Plus in T 450 sta v kompletu še šoba Power za čiščenje vogalov in robov ter šoba za izpiranje očiščene površine.