Nadomestne šobe za T-Racer,
Visokokvalitetne, rumene nadomestne šobe za enostavno menjavo T-Racer šob. Prikladne za menjavo šob za naprave razreda K6 i K7 (T300, T400).
Značilnosti in prednosti
Nadomestna šoba
- Hitra in enostavna menjava starih šob.
- Dolga življenjska doba in visoka kakovost.
Visok tlak - ploščati curek
- Enakomerno čiščenje in raztapljanje trdovratne umazanije.
- Dobra površinska zmogljivost - idealno za čiščenje večjih površin.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
- Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,024
|Mere (D × Š × V) (mm)
|90 x 125 x 30