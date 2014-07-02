Nadomestne šobe za T-Racer,

Visokokvalitetne, rumene nadomestne šobe za enostavno menjavo T-Racer šob. Prikladne za menjavo šob za naprave razreda K6 i K7 (T300, T400).

Značilnosti in prednosti
Nadomestna šoba
  • Hitra in enostavna menjava starih šob.
  • Dolga življenjska doba in visoka kakovost.
Visok tlak - ploščati curek
  • Enakomerno čiščenje in raztapljanje trdovratne umazanije.
  • Dobra površinska zmogljivost - idealno za čiščenje večjih površin.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
  • Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,024
Mere (D × Š × V) (mm) 90 x 125 x 30
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI