Nadomestni hitri polnilnik

Da lahko pri čiščenju okna hitro nadaljujete vam to omogoča nadomestni hitri polnilnik za Kärcherjev baterijski sesalnik oken WV 6 in WV 7.

Z nadomestnim hitrim polnilnikom lahko napolnite baterijo Kärcherjevega baterijskega sesalnika oken WV 6 in WV 7 v najkrajšem možnem času.

Značilnosti in prednosti
Primerno za WV 6 in WV 7
  • Hitri polnilnik je nadomestni del za WV 6.
Hitro polnjenje baterije.
  • Naprava je ponovno pripravljena za uporabo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,05
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,103
Mere (D × Š × V) (mm) 29 x 122 x 114