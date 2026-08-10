Nadomestni hitri polnilnik
Da lahko pri čiščenju okna hitro nadaljujete vam to omogoča nadomestni hitri polnilnik za Kärcherjev baterijski sesalnik oken WV 6 in WV 7.
Z nadomestnim hitrim polnilnikom lahko napolnite baterijo Kärcherjevega baterijskega sesalnika oken WV 6 in WV 7 v najkrajšem možnem času.
Značilnosti in prednosti
Primerno za WV 6 in WV 7
- Hitri polnilnik je nadomestni del za WV 6.
Hitro polnjenje baterije.
- Naprava je ponovno pripravljena za uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,05
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,103
|Mere (D × Š × V) (mm)
|29 x 122 x 114