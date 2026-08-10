Nadomestni set nožev vsebuje 6 rezilnih nožev za rezanje trate z robotsko kosilnico. Z vrtenjem rezila za 180 stopinj na pritrdilnem vijaku, se čas delovanja podaljša. Nadomestna rezila so tudi 2-stranska in trdna, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo. Menjava nožev je zelo enostavna in le v nekaj koraki s priloženem ključem za vilice in nadomestnimi vijaki-rezervnimi deli lahko zamenjamo rezilo.