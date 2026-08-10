Nadomestni komplet nožev
Nadomestni rezilni robovi na nožu za robotsko kosilnico omogočajo ostro rezanje trave. Za daljšo življenjsko dobo so noži ozemljeni in utrjeni na obeh straneh.
Nadomestni set nožev vsebuje 6 rezilnih nožev za rezanje trate z robotsko kosilnico. Z vrtenjem rezila za 180 stopinj na pritrdilnem vijaku, se čas delovanja podaljša. Nadomestna rezila so tudi 2-stranska in trdna, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo. Menjava nožev je zelo enostavna in le v nekaj koraki s priloženem ključem za vilice in nadomestnimi vijaki-rezervnimi deli lahko zamenjamo rezilo.
Značilnosti in prednosti
Dvostransko rezilo za rezanje trave.
- Skrbite za ostro rezanje trate.
- Noži ostanejo ostri dvakrat dlje.
Obojestransko brušena in kaljena.
- Kaljeni noži imajo daljšo življenjsko dobo in jih je zato treba redkeje menjati.
- Zaradi obračanja nožev za 180 stopinj na pritrdilnem vijaku se podvoji čas delovanja.
Set, vključuje 6 rezilnih nožev z viličastim ključem za odvijanje pritrdilnih vijakov in rezervnimi vijaki.
- Enostavna menjava rezila z nekaj preprostimi koraki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|6
|Teža (Kg)
|0,009
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,155
|Mere (D × Š × V) (mm)
|70 x 20 x 1
Področja uporabe
- travnik