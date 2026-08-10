Napajalna šoba 0°, 055

Polni curek za posebej trdovratno umazanijo.

Visokotlačna šoba z močnim curkom za izjemno trdovratno umazanijo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost šobe ( ) 55
Priključni navoj EASY!Lock
Barva srebrna
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,028
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