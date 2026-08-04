Napajalna šoba 15°, 040

Ravna ventilatorska šoba za trdovratno umazanijo.

Šoba s pahljačastim curkom pod kotom 15° za trdovratno umazanijo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost šobe ( ) 40
Kot (°) 15
Priključni navoj EASY!Lock
Barva srebrna
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,028
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.