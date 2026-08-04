Napajalna šoba 15°, 045

Ravna ventilatorska šoba za trdovratno umazanijo.

Šoba s pahljačastim curkom pod kotom 15° za trdovratno umazanijo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost šobe ( ) 45
Kot (°) 15
Priključni navoj EASY!Lock
Barva srebrna
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,028
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