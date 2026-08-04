Napajalna šoba 15°, 045
Ravna ventilatorska šoba za trdovratno umazanijo.
Šoba s pahljačastim curkom pod kotom 15° za trdovratno umazanijo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost šobe ( )
|45
|Kot (°)
|15
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Barva
|srebrna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,028
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