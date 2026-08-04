Napajalna šoba 40°, 045

Ploščati curek za visoko površinsko zmogljivost. Primerno za občutljive površine.

Visokozmogljiva šoba s kotom pršenja 40° in pahljačastim curkom, ki je primerna za velike in občutljive površine.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost šobe ( ) 45
Kot (°) 40
Priključni navoj EASY!Lock
Barva srebrna
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,028
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