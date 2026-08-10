Napajalna šoba 40°, 055
Ploščati curek za visoko površinsko zmogljivost. Primerno za občutljive površine.
Visokozmogljiva šoba s kotom pršenja 40° in pahljačastim curkom, ki je primerna za velike in občutljive površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost šobe ( )
|55
|Kot (°)
|40
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Barva
|srebrna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,028
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