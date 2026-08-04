Nastavek za odstranjevanje dlak hišnih ljubljenčkov
Izjemno široka šoba za oblazinjenje za zanesljivo odstranjevanje umazanije, zlasti živalske dlake s sesalniki za mokro in suho sesanje Home & Garden ter čistilniki s pršenjem.
Nastavek za oblazinjeno pohištvo dosega odlične rezultate čiščenja zahvaljujoč okretni spodnji strani in štirim izjemno širokim dvigalom niti, ki se pri sesanju popolnoma oprimejo površine, ki jo čistite. Posledično se umazanija, predvsem živalska dlaka, hitro in zanesljivo pobere s tekstilnih površin v avtomobilu in domu. Šoba za oblazinjeno pohištvo ima veliko delovno širino 180 milimetrov in je primerna za mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike s pršenjem.
Značilnosti in prednosti
Izjemno široka šoba (delovna širina 180 mm) z okretno spodnjo stranjo in štirimi izjemno širokimi dvigalkami niti
- Ponuja izboljšano učinkovitost čiščenja in prihranek časa v primerjavi s standardnim nastavkom za oblazinjenje.
Primerno za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|NW 35
|Delovna širina (mm)
|180
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,066
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,119
|Mere (D × Š × V) (mm)
|180 x 75 x 95
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Področja uporabe
- Prtljažnik
- Zadnji sedeži
- Avtomobilski sedeži
- Avtomobilske preproge
- Preproge
- Oblazinjeno pohištvo, stoli, vzmetnice, postelje za hišne ljubljenčke in košare na domu
- Oblazinjene površine
- Oblazinjeno pohištvo
- Vzmetnice
- Gospodinjski tekstil, npr. zavese ali prevleke za blazine