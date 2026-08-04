Nastavek za oblazinjeno pohištvo dosega odlične rezultate čiščenja zahvaljujoč okretni spodnji strani in štirim izjemno širokim dvigalom niti, ki se pri sesanju popolnoma oprimejo površine, ki jo čistite. Posledično se umazanija, predvsem živalska dlaka, hitro in zanesljivo pobere s tekstilnih površin v avtomobilu in domu. Šoba za oblazinjeno pohištvo ima veliko delovno širino 180 milimetrov in je primerna za mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike s pršenjem.