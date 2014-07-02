Nastavek za odstranjevanje tapet
Nastavek za odstranjevanje tapet za enostavno odstranjevanje tapet in ostankov lepila z zmogljivo pomočjo pare.
Nastavek za odstranjevanje tapet za enostavno odstranjevanje tapet in ostankov lepila z zmogljivo pomočjo pare. Tako bo vaš parni čistilnik postal odstranjevalec tapet in adaptacijska dela bodo postala enostavna kot otroška igra.
Značilnosti in prednosti
Nastavek z odprtino za izpust pare in strgalom
- Hitro in neagresivno odstranjevanje tapet in lepila za tapete
Velika površina izpusta pare
- Hitro odstranjevanje tapet na velikih stenskih površinah
Brez uhajanja pare
- Para hitro prodre v tapete
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,357
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,552
|Mere (D × Š × V) (mm)
|320 x 220 x 100
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- SC 1 + komplet za čiščenje tal
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (yellow)
- SC 1 Premium
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1 Premium + komplet za čiščenje tal
- SC 1.020
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + komplet za likanje
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
Področja uporabe
- Tapete
- Trdovratne nečistoče