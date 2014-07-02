Nastavek za odstranjevanje tapet

Nastavek za odstranjevanje tapet za enostavno odstranjevanje tapet in ostankov lepila z zmogljivo pomočjo pare.

Nastavek za odstranjevanje tapet za enostavno odstranjevanje tapet in ostankov lepila z zmogljivo pomočjo pare. Tako bo vaš parni čistilnik postal odstranjevalec tapet in adaptacijska dela bodo postala enostavna kot otroška igra.

Značilnosti in prednosti
Nastavek z odprtino za izpust pare in strgalom
  • Hitro in neagresivno odstranjevanje tapet in lepila za tapete
Velika površina izpusta pare
  • Hitro odstranjevanje tapet na velikih stenskih površinah
Brez uhajanja pare
  • Para hitro prodre v tapete
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,357
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,552
Mere (D × Š × V) (mm) 320 x 220 x 100
Področja uporabe
  • Tapete
  • Trdovratne nečistoče