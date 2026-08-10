Nastavek za odstranjevanje umazanije TR 045, majhna, 045

Omogoča Do 50% večjo površino čiščenja in učinkovitosti kot njegov predhodnik.Z novo zmogljivostjo Performance nastavka za umazanije (velikost šobe 045) se zmanjša poraba električne energije - in poveča kakovost curka.

Električni stroj v majhni šobi: Performance nastavek za umazanijo (velikost šobe 045) zagotavlja 10-kratno moč čiščenja konvencionalnih šob zaradi rotirajočega curka. V primerjavi s svojim predhodnikom ustvarja do 50 odstotkov večjo površino čiščenja in zmogljivost. Z maks. 180 bar / 18 MPa in 60 ° C temperature vode, trdovratna umazanija nima nobene možnosti. Keramična šoba in keramični obroč za ležaje omogočata izjemno dolgo življenjsko dobo.

Značilnosti in prednosti
Do 50% večje čiščenje in zmogljivost površine od predhodnika
  • Velik prihranek časa.
Zmanjšana izguba moči in izboljšana kakovost žarka
  • Zaradi zmogljivejšega čiščenja se odstrani vso trdovratno umazanijo.
Vrtljivi nastavek curka rotorske šobe združuje prednosti točkovnega in ploskega curka
  • Visoka čistilna moč v kombinaciji z visoko zmogljivostjo.
Keramična šoba in keramični obroč
  • Maksimalno življenje.
Visoka zmogljivost čiščenja
  • Hitro odstranjevanje trdovratne umazanije.
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Temperatura (°C) max. 60
Velikost šobe ( ) 45
Velikost majhna
Priključni navoj EASY!Lock
Barva antracit
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,26