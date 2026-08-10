Nastavek za preprogo Mini

Nastavek za preprogo Mini lahko zelo preprosto namestite na talno šobo EasyFix Mini in povsem brez stika z umazanijo, z njim pa lahko osvežite celo nagubane in težko dostopne preproge s paro.

Nastavek za preprogo Mini vam bo v ogromno pomoč pri čiščenju težko dostopnih mest na preprogah. Povsem preprosto in brez stika z umazanijo ga namestite na talno šobo EasyFix Mini ter uporabite za osvežitev celo najmanjših in nagubanih preprog s paro.

Značilnosti in prednosti
Primerno za talno šobo EasyFix Mini.
  • Enostavno osveževanje tepihov s paro.
  • Zaradi kompaktnejše oblike boste brez težav osvežili težko dostopne preproge.
Talno šobo EasyFix Mini preprosto potisnete v nastavek za preprogo in jo znova izvlečete iz njega.
  • Za udobno rokovanje, popolnoma brez pripogibanja.
  • Omogoča hitrejšo zamenjavo med čiščenjem trdih talnih oblog in tekstilnih talnih oblog s paro.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,093
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,199
Mere (D × Š × V) (mm) 285 x 178 x 46
Področja uporabe
  • Talne obloge