Nastavek za preprogo Mini
Nastavek za preprogo Mini lahko zelo preprosto namestite na talno šobo EasyFix Mini in povsem brez stika z umazanijo, z njim pa lahko osvežite celo nagubane in težko dostopne preproge s paro.
Nastavek za preprogo Mini vam bo v ogromno pomoč pri čiščenju težko dostopnih mest na preprogah. Povsem preprosto in brez stika z umazanijo ga namestite na talno šobo EasyFix Mini ter uporabite za osvežitev celo najmanjših in nagubanih preprog s paro.
Značilnosti in prednosti
Primerno za talno šobo EasyFix Mini.
- Enostavno osveževanje tepihov s paro.
- Zaradi kompaktnejše oblike boste brez težav osvežili težko dostopne preproge.
Talno šobo EasyFix Mini preprosto potisnete v nastavek za preprogo in jo znova izvlečete iz njega.
- Za udobno rokovanje, popolnoma brez pripogibanja.
- Omogoča hitrejšo zamenjavo med čiščenjem trdih talnih oblog in tekstilnih talnih oblog s paro.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,093
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,199
|Mere (D × Š × V) (mm)
|285 x 178 x 46
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Talne obloge