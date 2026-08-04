Poenostavljeno odstranjevanje barv, rje in vodnega kamna je mogoče z nastavkom za mokro peskanje Kärcher z nadzorom pretoka za dodajanje materiala za peskanje v visokotlačni curek. Nastavek za mokro peskanje je namenjen priključitvi na nastavek za brizganje vode (nadomešča visokotlačno šobo). Brez nadzora pretoka.