Nastavek za škropljenje brez regulacije količine (brez šob)

Dodajanje sredstva za peskanje za uporabo z visokotlačnim curkom. Za odstranjevanje laka, rje in žlindre. Montaža na razpršilno cev namesto visokotlačne cevi. Brez regulacije količine

Poenostavljeno odstranjevanje barv, rje in vodnega kamna je mogoče z nastavkom za mokro peskanje Kärcher z nadzorom pretoka za dodajanje materiala za peskanje v visokotlačni curek. Nastavek za mokro peskanje je namenjen priključitvi na nastavek za brizganje vode (nadomešča visokotlačno šobo). Nastavek vsebuje nadzor pretoka.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,3
Dodatna oprema
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