Nastavek za škropljenje brez regulacije količine (brez šob)
Dodajanje sredstva za peskanje za uporabo z visokotlačnim curkom. Za odstranjevanje laka, rje in žlindre. Montaža na razpršilno cev namesto visokotlačne cevi. Brez regulacije količine
Poenostavljeno odstranjevanje barv, rje in vodnega kamna je mogoče z nastavkom za mokro peskanje Kärcher z nadzorom pretoka za dodajanje materiala za peskanje v visokotlačni curek. Nastavek za mokro peskanje je namenjen priključitvi na nastavek za brizganje vode (nadomešča visokotlačno šobo). Nastavek vsebuje nadzor pretoka.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,3
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