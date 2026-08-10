Parna čistilna naprava EasyFix Mini je opremljena z ustrezno krpo iz mikrovlaken in zagotavlja odlične rezultate čiščenja na trdih tleh - tudi na težko dostopnih vogalih in robovih. Z inteligentnim sistemom Velcro se lahko tkanina iz mikrovlaken enostavno in hitro pritrdi na šobo za tla: pritrdite talno krpo na EasyFix Mini talno šobo in končali ste. Po čiščenju lahko talno krpo iz mikrovlaken odstranite iz šobe EasyFix Mini brez stika s umazanijo: samo stopite na jeziček, pritrjen na krpo, in potegnite šobo navzgor.