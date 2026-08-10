Nastavek za talno šobo EasyFix Mini

Z udobnim sistemom Velcro in ujemajočo se krpo iz mikrovlaken: Komplet za nastavitev talne šobe EasyFix Mini za parne čistilce omogoča zamenjavo blaga brez stika s umazanijo. Še posebej primerna za uporabo v majhnih prostorih in težko dostopnih mestih.

Parna čistilna naprava EasyFix Mini je opremljena z ustrezno krpo iz mikrovlaken in zagotavlja odlične rezultate čiščenja na trdih tleh - tudi na težko dostopnih vogalih in robovih. Z inteligentnim sistemom Velcro se lahko tkanina iz mikrovlaken enostavno in hitro pritrdi na šobo za tla: pritrdite talno krpo na EasyFix Mini talno šobo in končali ste. Po čiščenju lahko talno krpo iz mikrovlaken odstranite iz šobe EasyFix Mini brez stika s umazanijo: samo stopite na jeziček, pritrjen na krpo, in potegnite šobo navzgor.

Značilnosti in prednosti
Praktičen sistem ježkov
  • Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo EasyFix samo s pritiskanjem.
  • Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Zavihek na krpi za tla.
  • Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
Inovativna lamelna tehnologija
  • Zahvaljujoč lamelam je razporeditev pare po površini čiščenja in krpi iz mikrovlaken enakomerna.
Fleksibilni zglob šobe
  • Ergonomsko in učinkovito čiščenje pri vseh velikostih telesa.
  • Idealno za uporabo pod pohištvom.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
  • Za enostavno čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Kakovostna mikrovlakna
  • Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
  • Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Posebej primeren za majhne prostore in težko dostopna mesta.
  • Za popolne rezultate čiščenja in večjo očiščeno površino.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,218
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,333
Mere (D × Š × V) (mm) 243 x 101 x 96
Področja uporabe
  • Trde talne obloge
  • Stenske ploščice
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)