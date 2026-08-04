Poslovite se od zmečkanih oblačil! S parnim likalnikom bodo oblačila v hipu spet videti v najboljšem stanju. Hitro in enostavno poskrbi tudi za osvežitev oblačil, zaves in številnih drugih tekstilij ter se znebi neprijetnih vonjav. Nastavek spremeni vsak parni čistilnik Kärcher v parni aparat, ki prodre v tkanino z izjemno suho in vročo paro, da osveži vlakna vse do jedra. Kondenzirana voda, ki nastane pri uparjanju z nastavkom, se zbira v ločeni posodi, ki jo enostavno izpraznite v korito ali celo v posodo parnega čistilnika.