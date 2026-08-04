Nastavek za vertikalno parno likanje
Nastavek za vertikalno parno likanje je primeren za vse parne čistilnike Kärcher. S paro gladi gube na oblačilih za učinkovite rezultate. Idealen tudi za osvežitev drugih tekstilij.
Poslovite se od zmečkanih oblačil! S parnim likalnikom bodo oblačila v hipu spet videti v najboljšem stanju. Hitro in enostavno poskrbi tudi za osvežitev oblačil, zaves in številnih drugih tekstilij ter se znebi neprijetnih vonjav. Nastavek spremeni vsak parni čistilnik Kärcher v parni aparat, ki prodre v tkanino z izjemno suho in vročo paro, da osveži vlakna vse do jedra. Kondenzirana voda, ki nastane pri uparjanju z nastavkom, se zbira v ločeni posodi, ki jo enostavno izpraznite v korito ali celo v posodo parnega čistilnika.
Značilnosti in prednosti
Hitro in enostavno odstrani sledi zmečkanih oblačilIzjemno suha, vroča para zagotavlja enostavno, zanesljivo in hitro rezultate. Pri delu z debelejšimi tkaninami ali trdovratnimi zmečkaninami lahko s kovinsko ploščo uporabite še več toplote in dodaten pritisk za učinkovite rezultate.
Osveži med pranjiPara ima učinek nevtralizacije vonjav, zaradi česar je parni likalnik popoln za osvežitev tkanin med pranji. Idealno za osvežitev oblačila ali hišnega tekstila, potem ko so bili dlje časa shranjeni v garderobi ali omari.
Ni potrebna likalna deskaOblačila lahko preprosto obesite na obešalnik in poparite.
Varen in enostaven za uporabo za vse vrste tekstila
- Nastavek za parno likanje se lahko uporablja za vsa oblačila, primerna za likanje, in običajne gospodinjske tkanine.
- Intenzivnost toplote in pare se nadzoruje z razdaljo med nastavkom in tekstilom. Uporablja se lahko celo pri občutljivih materialih.
Para se enakomerno odvaja po celotni površini
- Odprtine za izpust pare so razporejene po celotni širini kovinske plošče, da zagotovijo enakomerno porazdelitev pare in popolne rezultate.
Majhna teža
- Nastavek za parno likanje je zelo lahek, tehta le 220 g, kar olajša delo tudi v daljšem časovnem obdobju.
Velika prostornina rezervoarja za vodo za nemoteno delo
- Odvisno od uporabljenega parnega čistilnika Kärcher je na voljo do 1,5 l vode.
- Zbirna posoda, vgrajena v nastavek za parno likanje zbere pribl. 100 ml kondenzacijske vode. To zadostuje za približno pet ali šest oblačil. Posodo lahko kadarkoli izpraznite.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,234
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,312
|Mere (D × Š × V) (mm)
|136 x 103 x 92
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Področja uporabe
- Vsa oblačila, ki so primerna za likanje
- Gospodinjski tekstil, npr. zavese ali prevleke za blazine
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