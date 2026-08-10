Nastavek za vzmetnice
Šoba za vzmetnico zagotavlja globoko, higiensko čiščenje vzmetnice in vseh utorov v spalnem prostoru ter okoli njega.
Šoba za vzmetnico Kärcher je zelo primerna za higiensko globinsko čiščenje postelj, vzmetnic, blazin in težko dostopnih utorov okoli postelj. Na teh utorih se na tekstilnih površinah še posebej zlahka kopičijo iztrebki prahu in pršic, ki vsebujejo delce, ki sprožijo alergije. Toda tudi prah in iztrebki pršic nimajo nobene možnosti proti praktični šobi, ki je bila zasnovana posebej za spalne prostore in zanesljivo odstranjuje vso umazanijo.
Značilnosti in prednosti
Odstrani prah in umazanijo z vzmetnic bolj temeljito in bolje kot običajni sesalniki
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,359
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,519
|Mere (D × Š × V) (mm)
|171 x 153 x 75
Področja uporabe
- Vzmetnice