Šoba za vzmetnico Kärcher je zelo primerna za higiensko globinsko čiščenje postelj, vzmetnic, blazin in težko dostopnih utorov okoli postelj. Na teh utorih se na tekstilnih površinah še posebej zlahka kopičijo iztrebki prahu in pršic, ki vsebujejo delce, ki sprožijo alergije. Toda tudi prah in iztrebki pršic nimajo nobene možnosti proti praktični šobi, ki je bila zasnovana posebej za spalne prostore in zanesljivo odstranjuje vso umazanijo.