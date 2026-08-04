Navitje za šobo / vijačni nastavek

Za pritrditev visokotlačnih šob in delov opreme neposredno na visokotlačno cev (z navitjem za šobo) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.

Priključek za šobe / navojni priključek za priključitev visokotlačnih šob in pribora na visokotlačno pištolo (s priključkom za šobe). Priključki: 1-krat M 22 × 1,5 in 1-krat M 18 × 1,5.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,281
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI