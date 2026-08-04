Nizkotlačni adapter TL

Nizkotlačni adapter TL obsega krogelni ventil za namestitev na teleskopske nastavke brez orodja, kar je popolna rešitev za uporabo z vrtljivimi visokotlačnimi krtačami.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dovodna temperatura (°C) max. 40
Priključni navoj M 22
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,938

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  • Popolno za čiščenje fasad in solarnih panelov