Spojni nosilec zagotavlja večjo prilagodljivost pri nastavljanju antene RTK. Vse kar morate storiti je, da glavo antene vstavite v nosilec in jo nato z vpenjalno napravo privijete na vodoravne elemente. Nosilec lahko preklopite iz vodoravnega v navpičnega v samo enem preprostem koraku. Tukaj je treba vzdrževati jasen 100° pogled na nebo. Lahko se namesti na vrtne ograje, balkone, plezala itd.