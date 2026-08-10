Nosilec sponke RCX
Fleksibilna montaža RTK antene na horizontalne ali vertikalne elemente preko vpenjalnega mehanizma.
Spojni nosilec zagotavlja večjo prilagodljivost pri nastavljanju antene RTK. Vse kar morate storiti je, da glavo antene vstavite v nosilec in jo nato z vpenjalno napravo privijete na vodoravne elemente. Nosilec lahko preklopite iz vodoravnega v navpičnega v samo enem preprostem koraku. Tukaj je treba vzdrževati jasen 100° pogled na nebo. Lahko se namesti na vrtne ograje, balkone, plezala itd.
Značilnosti in prednosti
Varen nosilec
- Anteno RTK je mogoče trdno pritrditi na varen položaj z vijačnim mehanizmom.
Fleksibilna montaža
- Objemalni nosilec odpira številne možnosti za montažo na vodoravne ali navpične elemente, kot so vrtne ograje, balkoni, plezala itd.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,68
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,813
|Mere (D × Š × V) (mm)
|290 x 110 x 135