Nož LMO 18-33 Battery
V nekaj potezah je nož za kosilnico iz visokokakovostnega jekla vgrajen v kosilnico LMO 18-33 Battery. S širino rezanja 33 cm bo trava vedno enakomerno pokošena.
Za popolno trato je potrebna popolno pokošena trava. In ta je mogoča samo s pravimi noži. Nož za kosilnico LMO 18-33 Battery s širino rezanja 33 centimetrov tudi na težavnem terenu na vrtu zagotavlja želeno višino košnje. Ker je visokokakovostni jekleni nož optimalno nabrušen, na trati ne bo nepokošene trave ali neravnin. Tako baterijska kosilnica zagotavlja zanesljivo in brezhibno košnjo. Če je treba zamenjati nož kosilnice, je potrebnih nekaj potez na zgolj enem vijaku in že ste pripravljeni: odpravite se na trato in uživajte v vonju sveže pokošene trave.
Značilnosti in prednosti
Zelo oster jeklen nož
- Uporaba kakovostnega jekla zagotavlja čisto košnjo brez nacefranih bilk.
Preprosta menjava noža
- Samo nekaj potez na enem vijaku in nož je zamenjan.
Učinkovita oblika
- Zaradi premišljene oblike noža vsa pokošena trava pristane v košari.
Odlično ujemanje dodatkov
- Nož je popoln za akumulatorsko kosilnico LMO 18-33 Battery.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Širina reza (cm)
|33
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,23
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,286
|Mere (D × Š × V) (mm)
|330 x 55 x 11
Področja uporabe
- travnik