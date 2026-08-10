Za popolno trato je potrebna popolno pokošena trava. In ta je mogoča samo s pravimi noži. Nož za kosilnico LMO 18-33 Battery s širino rezanja 33 centimetrov tudi na težavnem terenu na vrtu zagotavlja želeno višino košnje. Ker je visokokakovostni jekleni nož optimalno nabrušen, na trati ne bo nepokošene trave ali neravnin. Tako baterijska kosilnica zagotavlja zanesljivo in brezhibno košnjo. Če je treba zamenjati nož kosilnice, je potrebnih nekaj potez na zgolj enem vijaku in že ste pripravljeni: odpravite se na trato in uživajte v vonju sveže pokošene trave.