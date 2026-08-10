Izjemno ostri jekleni noži za baterijsko kosilnico LMO 18-36 Battery natančno pokosijo prav vsako travno bilko. S širino rezanja 36 centimetrov bo trata dosledno in enakomerno pokošena celo na zahtevnem terenu. Povsem preprosto boste torej z njimi uredili popolno trato. Če je treba zamenjati nož kosilnice, to storite samo z nekaj potezami z vijakom in že ste pripravljeni za košnjo. Zaradi premišljene oblike noža prav vsa pokošena trava konča v košu za travo. Da vam bo košnja res v veselje.