Nož LMO 18-36 Battery
Nož za kosilnico s širino rezanja 36 cm je popoln za uporabo v akumulatorski kosilnici LMO 18-36 Battery, pri čemer zagotavlja vrhunske rezultate košnje.
Izjemno ostri jekleni noži za baterijsko kosilnico LMO 18-36 Battery natančno pokosijo prav vsako travno bilko. S širino rezanja 36 centimetrov bo trata dosledno in enakomerno pokošena celo na zahtevnem terenu. Povsem preprosto boste torej z njimi uredili popolno trato. Če je treba zamenjati nož kosilnice, to storite samo z nekaj potezami z vijakom in že ste pripravljeni za košnjo. Zaradi premišljene oblike noža prav vsa pokošena trava konča v košu za travo. Da vam bo košnja res v veselje.
Značilnosti in prednosti
Zelo oster jeklen nož
- Uporaba kakovostnega jekla zagotavlja čisto košnjo brez nacefranih bilk.
Preprosta menjava noža
- Samo nekaj potez na enem vijaku in nož je zamenjan.
Učinkovita oblika
- Zaradi premišljene oblike noža vsa pokošena trava pristane v košari.
Odlično ujemanje dodatkov
- Nož je popoln za akumulatorsko kosilnico LMO 18-36 Battery.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Širina reza (cm)
|36
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,246
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,312
|Mere (D × Š × V) (mm)
|360 x 61 x 11
Področja uporabe
- travnik