Nož LMO 18-36 Battery

Nož za kosilnico s širino rezanja 36 cm je popoln za uporabo v akumulatorski kosilnici LMO 18-36 Battery, pri čemer zagotavlja vrhunske rezultate košnje.

Izjemno ostri jekleni noži za baterijsko kosilnico LMO 18-36 Battery natančno pokosijo prav vsako travno bilko. S širino rezanja 36 centimetrov bo trata dosledno in enakomerno pokošena celo na zahtevnem terenu. Povsem preprosto boste torej z njimi uredili popolno trato. Če je treba zamenjati nož kosilnice, to storite samo z nekaj potezami z vijakom in že ste pripravljeni za košnjo. Zaradi premišljene oblike noža prav vsa pokošena trava konča v košu za travo. Da vam bo košnja res v veselje.

Značilnosti in prednosti
Zelo oster jeklen nož
  • Uporaba kakovostnega jekla zagotavlja čisto košnjo brez nacefranih bilk.
Preprosta menjava noža
  • Samo nekaj potez na enem vijaku in nož je zamenjan.
Učinkovita oblika
  • Zaradi premišljene oblike noža vsa pokošena trava pristane v košari.
Odlično ujemanje dodatkov
  • Nož je popoln za akumulatorsko kosilnico LMO 18-36 Battery.
Specifikacije

Tehnični podatki

Širina reza (cm) 36
Barva Črna
Teža (Kg) 0,246
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,312
Mere (D × Š × V) (mm) 360 x 61 x 11
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • travnik