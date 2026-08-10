Širok pas čisto pokošene trate za sabo puščajo izjemno ostri jekleni noži akumulatorsko gnane kosilnice 36-46 Battery: 46 centimetrov širine s spremenljivo višino košnje in brez ostankov trave pod njimi. Pri tem pa noži za kosilnico niso samo ostri, ampak tudi oblikovani tako, da prav vsa pokošena trava pristane v vreči, tako da grabljenje ni potrebno. Nože zamenjate povsem preprosto z zgolj nekaj potezami na vijaku.