Nož LMO 36-46 Battery
Pri širini rezanja 46 cm nož kosilnice LMO 36-46 Battery zagotavlja čisto košnjo, trata pa je enakomerno pokošena.
Širok pas čisto pokošene trate za sabo puščajo izjemno ostri jekleni noži akumulatorsko gnane kosilnice 36-46 Battery: 46 centimetrov širine s spremenljivo višino košnje in brez ostankov trave pod njimi. Pri tem pa noži za kosilnico niso samo ostri, ampak tudi oblikovani tako, da prav vsa pokošena trava pristane v vreči, tako da grabljenje ni potrebno. Nože zamenjate povsem preprosto z zgolj nekaj potezami na vijaku.
Značilnosti in prednosti
Zelo oster jeklen nož
- Uporaba kakovostnega jekla zagotavlja čisto košnjo.
Preprosta menjava noža
- Samo nekaj potez na enem vijaku in nož je zamenjan.
Učinkovita oblika
- Zaradi premišljene oblike noža vsa pokošena trava pristane v košari.
Odlično ujemanje dodatkov
- Nož je popoln za akumulatorsko kosilnico LMO 36-46 Battery.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Širina reza (cm)
|46
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,397
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,484
|Mere (D × Š × V) (mm)
|460 x 53 x 15
Področja uporabe
- travnik