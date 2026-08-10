Nož LMO 36-46 Battery

Pri širini rezanja 46 cm nož kosilnice LMO 36-46 Battery zagotavlja čisto košnjo, trata pa je enakomerno pokošena.

Širok pas čisto pokošene trate za sabo puščajo izjemno ostri jekleni noži akumulatorsko gnane kosilnice 36-46 Battery: 46 centimetrov širine s spremenljivo višino košnje in brez ostankov trave pod njimi. Pri tem pa noži za kosilnico niso samo ostri, ampak tudi oblikovani tako, da prav vsa pokošena trava pristane v vreči, tako da grabljenje ni potrebno. Nože zamenjate povsem preprosto z zgolj nekaj potezami na vijaku.

Značilnosti in prednosti
Zelo oster jeklen nož
  • Uporaba kakovostnega jekla zagotavlja čisto košnjo.
Preprosta menjava noža
  • Samo nekaj potez na enem vijaku in nož je zamenjan.
Učinkovita oblika
  • Zaradi premišljene oblike noža vsa pokošena trava pristane v košari.
Odlično ujemanje dodatkov
  • Nož je popoln za akumulatorsko kosilnico LMO 36-46 Battery.
Specifikacije

Tehnični podatki

Širina reza (cm) 46
Barva Črna
Teža (Kg) 0,397
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,484
Mere (D × Š × V) (mm) 460 x 53 x 15
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • travnik