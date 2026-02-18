Odvodni filter za čistejši zrak

Odvodni filter za sesalnike pepela in suhe sesalnike AD 4 Premium – za čistejši izhodni zrak emisijskega razreda "B" (lestvica od A do G).

Poliesterni izhodni filter, ki se lahko zamenja, je idealen pribor za Kärcherjeve sesalnike pepela in suhe sesalnike AD 4 Premium. Zagotavlja čist izhodni zrak v emisijskem razredu „B“ (lestvica od A do G). V obsegu izdobave se nahajata 2 izhodna filtra. Da bi zagotovili optimalno filtriranje v vsakem trenutku, priporočmo menjavo filtra 1x letno.

Značilnosti in prednosti
Enostavna menjava
Iz poliestra
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 2
Barva Bela
Teža (Kg) 0,005
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,028
Mere (D × Š × V) (mm) 169 x 82 x 2
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
  • Za čist izhodni zrak