Poliesterni izhodni filter, ki se lahko zamenja, je idealen pribor za Kärcherjeve sesalnike pepela in suhe sesalnike AD 4 Premium. Zagotavlja čist izhodni zrak v emisijskem razredu „B“ (lestvica od A do G). V obsegu izdobave se nahajata 2 izhodna filtra. Da bi zagotovili optimalno filtriranje v vsakem trenutku, priporočmo menjavo filtra 1x letno.