Odvodni filter za čistejši zrak
Odvodni filter za sesalnike pepela in suhe sesalnike AD 4 Premium – za čistejši izhodni zrak emisijskega razreda "B" (lestvica od A do G).
Poliesterni izhodni filter, ki se lahko zamenja, je idealen pribor za Kärcherjeve sesalnike pepela in suhe sesalnike AD 4 Premium. Zagotavlja čist izhodni zrak v emisijskem razredu „B“ (lestvica od A do G). V obsegu izdobave se nahajata 2 izhodna filtra. Da bi zagotovili optimalno filtriranje v vsakem trenutku, priporočmo menjavo filtra 1x letno.
Značilnosti in prednosti
Enostavna menjava
Iz poliestra
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|2
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,005
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,028
|Mere (D × Š × V) (mm)
|169 x 82 x 2
Področja uporabe
- Za čist izhodni zrak