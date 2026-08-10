Popolna za učinkovito čiščenje npr. komponent, kalupov za brizganje ali celo robotov za košnjo s sistemi za peskanje s suhim ledom. Dolga okrogla brizgalna šoba iz robustnega nerjavečega jekla in aluminija omogoča posebno abrazivno uporabo in zlahka odstrani močno umazanijo in usedline, ki jih povzročajo olja, masti, maziva ali saje. Ustrezen sistem hitre menjave zagotavlja posebej preprosto, hitro in udobno rokovanje.