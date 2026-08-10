Okrogla pršilna šoba, dolga, dia. 3 mm
Dolga okrogla šoba za Kärcher čistilne sisteme s suhim ledom. Razvito za abrazivne aplikacije, kot je odstranjevanje trdovratne usedline, barve, olja ali saj.
Popolna za učinkovito čiščenje npr. komponent, kalupov za brizganje ali celo robotov za košnjo s sistemi za peskanje s suhim ledom. Dolga okrogla brizgalna šoba iz robustnega nerjavečega jekla in aluminija omogoča posebno abrazivno uporabo in zlahka odstrani močno umazanijo in usedline, ki jih povzročajo olja, masti, maziva ali saje. Ustrezen sistem hitre menjave zagotavlja posebej preprosto, hitro in udobno rokovanje.
Značilnosti in prednosti
Dolga, abrazivna kontura curka
- Enostavno odstranjevanje izjemno trdovratnih usedlin zahvaljujoč visoki zmogljivosti.
- Zelo nizka poraba stisnjenega zraka in CO2.
Sistem hitre menjave
- Zelo enostavno za uporabo in s številnimi namestitvami.
Robustna, dolgotrajna oblika
- Kakovosten dizajn iz nerjavnega jekla in aluminija.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,136
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje kalupov in livarskih orodij
- Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin
- Za odstranjevanje barve s komponent strojev
- Za čiščenje vrtnega orodja in robotskih kosilnic