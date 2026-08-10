Omejitveni kabel

Robotska kosilnica nam pokaže kje je na vrtu 150m mejne žice za varno navigacijo na travniku.

S 150 metersko mejno žico lahko natančno določite območje travnika, ki ga boste kosili. V območju določenem z mejnim kablom lahko robotska kosilnica zanesljivo deluje skozi trato.

Značilnosti in prednosti
Omogoča označevanje površine za košnjo.
  • Zanesljiva navigacija znotraj kabla preprečuje, da bi robotska kosilnica zapustila travnik.
  • Po nekaj tednih se klini zarastejo v travnik.
Površine lahko prilagodite in povečate po želji
Robotska kosilnica služi kot neposredna navigacija v polnilno postajo.
Položite pod zemljo: do 10 centimetrov globoko v površino travnika
Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina kabla (m) 150
Teža (Kg) 1,56
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,76
Mere (D × Š × V) (mm) 190 x 190 x 55
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • travnik