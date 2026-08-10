Omejitveni kabel
Robotska kosilnica nam pokaže kje je na vrtu 150m mejne žice za varno navigacijo na travniku.
S 150 metersko mejno žico lahko natančno določite območje travnika, ki ga boste kosili. V območju določenem z mejnim kablom lahko robotska kosilnica zanesljivo deluje skozi trato.
Značilnosti in prednosti
Omogoča označevanje površine za košnjo.
- Zanesljiva navigacija znotraj kabla preprečuje, da bi robotska kosilnica zapustila travnik.
- Po nekaj tednih se klini zarastejo v travnik.
Površine lahko prilagodite in povečate po želji
Robotska kosilnica služi kot neposredna navigacija v polnilno postajo.
Položite pod zemljo: do 10 centimetrov globoko v površino travnika
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina kabla (m)
|150
|Teža (Kg)
|1,56
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,76
|Mere (D × Š × V) (mm)
|190 x 190 x 55
Področja uporabe
- travnik