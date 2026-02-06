Orodje za čiščenje filtrov

Orodje za čiščenje filtrov za naprave VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax omogoča preprosto čiščenje filtrov vstopnega zraka.

Orodje za čiščenje filtrov za naprave VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax ne omogoča le preprostega čiščenja filtrov vstopnega zraka z nekaj potezami, ampak tudi podaljšuje življenjsko dobo. Čiščenje filtra je skoraj samodejno: preprosto ga vstavite v orodje za čiščenje filtrov in ročni vrtljivi mehanizem ter hkratno sesanje zagotavljata nenehno čist predfilter. Prosimo, upoštevajte: v napravo je treba predhodno vstaviti drug filter za vstopni zrak. Natančna pritrditev zagotavlja varno prileganje v napravi. Dodatni filter za vstopni zrak za zamenjavo je priložen orodju.

Značilnosti in prednosti
Enostavna uporaba
  • Vstavite filter vstopnega zraka in posesajte prah z vklopljeno napravo.
  • Preprosto čiščenje filtrov vstopnega zraka.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,135
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,191
Mere (D × Š × V) (mm) 130 x 50 x 140
Področja uporabe
  • Sesanje suhe umazanije