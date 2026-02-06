Orodje za čiščenje filtrov za naprave VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax ne omogoča le preprostega čiščenja filtrov vstopnega zraka z nekaj potezami, ampak tudi podaljšuje življenjsko dobo. Čiščenje filtra je skoraj samodejno: preprosto ga vstavite v orodje za čiščenje filtrov in ročni vrtljivi mehanizem ter hkratno sesanje zagotavljata nenehno čist predfilter. Prosimo, upoštevajte: v napravo je treba predhodno vstaviti drug filter za vstopni zrak. Natančna pritrditev zagotavlja varno prileganje v napravi. Dodatni filter za vstopni zrak za zamenjavo je priložen orodju.