Orodje za čiščenje filtrov
Orodje za čiščenje filtrov za naprave VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax omogoča preprosto čiščenje filtrov vstopnega zraka.
Orodje za čiščenje filtrov za naprave VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax ne omogoča le preprostega čiščenja filtrov vstopnega zraka z nekaj potezami, ampak tudi podaljšuje življenjsko dobo. Čiščenje filtra je skoraj samodejno: preprosto ga vstavite v orodje za čiščenje filtrov in ročni vrtljivi mehanizem ter hkratno sesanje zagotavljata nenehno čist predfilter. Prosimo, upoštevajte: v napravo je treba predhodno vstaviti drug filter za vstopni zrak. Natančna pritrditev zagotavlja varno prileganje v napravi. Dodatni filter za vstopni zrak za zamenjavo je priložen orodju.
Značilnosti in prednosti
Enostavna uporaba
- Vstavite filter vstopnega zraka in posesajte prah z vklopljeno napravo.
- Preprosto čiščenje filtrov vstopnega zraka.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,135
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,191
|Mere (D × Š × V) (mm)
|130 x 50 x 140
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije