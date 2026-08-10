Papirnate filtrirne vrečke, 5 Kos(i), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

3-slojne papirnate filter vrečke, odporne na trganje - BIA-(U, S, G, C) razred prahu M - primerne za vse modele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me in NT 72/2 Eco Tc. Vsebina: x5

3-slojne papirnate filter vrečke, odporne na trganje - BIA-(U, S, G, C) razred prahu M - primerne za vse modele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me in NT 72/2 Eco Tc.

Specifikacije

Tehnični podatki

Število (Kos(i)) 5
Barva rjava
Teža (Kg) 0,127
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,65
Mere (D × Š × V) (mm) 340 x 260 x 35