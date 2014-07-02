Papirnate filtrske vrečke KFI 222

Dvoslojne papirnate filtrske vrečke z odličnim učinkom filtriranja. Zraven tega, papirnate filtrske vrečke imajo veliko odpornost na trganje in zanesljivo zadržujejo prah. V embalaži se nahaja 5 vrečk.

Značilnosti in prednosti
2-slojni
  • Čvrstost na trganje
  • Odličen učinek filtriranja
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 5
Barva rjava
Teža (Kg) 0,266
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,335
Mere (D × Š × V) (mm) 240 x 120 x 7
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Sesanje suhe umazanije