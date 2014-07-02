Papirnate filtrske vrečke KFI 222
Dvoslojna papirnata filtrska vrečka z odličnim učinkom filtriranja in veliko odpornostjo na trganje. Obseg dobave: 5 vrečk
Dvoslojne papirnate filtrske vrečke z odličnim učinkom filtriranja. Zraven tega, papirnate filtrske vrečke imajo veliko odpornost na trganje in zanesljivo zadržujejo prah. V embalaži se nahaja 5 vrečk.
Značilnosti in prednosti
2-slojni
- Čvrstost na trganje
- Odličen učinek filtriranja
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|5
|Barva
|rjava
|Teža (Kg)
|0,266
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,335
|Mere (D × Š × V) (mm)
|240 x 120 x 7
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije