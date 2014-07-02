Papirnate filtrske vrečke KFI 252
Dvoslojne papirnate filtrske vrečke z odličnim učinkom filtriranja in veliko odpornostjo na trganje. Komplet vsebuje 5 vrečk.
Dvoslojne papirnate filtrske vrečke z odličnim učinkom filtriranja ter veliko odpornostjo na trganje zanesljivo zadržujejo prah in umazanijo. Komplet vsebuje 5 vrečk.
Značilnosti in prednosti
2-slojni
- Čvrstost na trganje
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|5
|Barva
|rjava
|Teža (Kg)
|0,335
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|240 x 150 x 8
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije