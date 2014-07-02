Papirnate filtrske vrečke KFI 252

Dvoslojne papirnate filtrske vrečke z odličnim učinkom filtriranja in veliko odpornostjo na trganje. Komplet vsebuje 5 vrečk.

Dvoslojne papirnate filtrske vrečke z odličnim učinkom filtriranja ter veliko odpornostjo na trganje zanesljivo zadržujejo prah in umazanijo. Komplet vsebuje 5 vrečk.

Značilnosti in prednosti
2-slojni
  • Čvrstost na trganje
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 5
Barva rjava
Teža (Kg) 0,335
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,4
Mere (D × Š × V) (mm) 240 x 150 x 8
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Sesanje suhe umazanije