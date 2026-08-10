Parna šoba 50°, 001,5

Ploščati curek 50 °, za čiščenje in odmrzovanje v parni fazi - kot je odmrzovanje peska in gramoza, odstranjevanje zaledenitve opažnega materiala, odstranjevanje sredstev iz vozil

Šoba za paro s pahljačastim curkom pod kotom 50° je primerna za čiščenje in odtajanje s paro, na primer za odtajanje peska in proda, kalupov ali odstranjevanje voska z vozil.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost šobe (mm) 1,5
Kot (°) 50
Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,198
Kompatibilne naprave