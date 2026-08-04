Parna šoba 50°
Ploščati curek 50 °, za čiščenje in odmrzovanje v parni fazi - kot je odmrzovanje peska in gramoza, odstranjevanje zaledenitve opažnega materiala, odstranjevanje sredstev iz vozil
Šoba za paro s pahljačastim curkom pod kotom 50° je primerna za čiščenje in odtajanje s paro, na primer za odtajanje peska in proda, kalupov ali odstranjevanje voska z vozil.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost šobe (mm)
|1,5
|Kot (°)
|50
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,233