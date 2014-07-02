Parna turbo krtača

Brez napornega drgnjenja več! Parna turbo krtača je sinonim za čiščenje, pri katerem varčujete svoje moči in prihranite polovico časa. Pravo olajšanje pri delu, še posebej pri čiščenju fug in vogalov.

V primerjavi z običajnim čiščenjem je delo s parno turbo krtačo bistveno manj naporno, saj hrani vaše moči in je kar dvakrat hitrejše. Primerna je prav za vse naloge čiščenja, pri katerih bi običajno morali močno drgniti. Vibriranje krtače podkrepi učinkovitost čiščenja pare in tako znatno olajša odstranjevanje umazanije. Celo na težko dostopnih mestih, kot so fuge, vogali in robovi, je čiščenje s pomočjo Kärcherjeve parne turbo krtače dvakrat tako hitro opravljeno, kot v primerjavi z običajnimi metodami čišenja.

Značilnosti in prednosti
Oscilacijska krtača
  • Povečuje moč čiščenja pare - do 50 % hitrejše čiščenje
  • Manj naporno in bolj enostavno čiščenje celo na težko dostopnih mestih kot so fuge, vogali ipd.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,101
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,155
Mere (D × Š × V) (mm) 200 x 125 x 45
Področja uporabe
  • Trdovratne nečistoče
  • Posode za odpadke
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
  • Umivalniki/pomivalna korita
  • Pipe
  • Delovne površine v kuhinji
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