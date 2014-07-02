V primerjavi z običajnim čiščenjem je delo s parno turbo krtačo bistveno manj naporno, saj hrani vaše moči in je kar dvakrat hitrejše. Primerna je prav za vse naloge čiščenja, pri katerih bi običajno morali močno drgniti. Vibriranje krtače podkrepi učinkovitost čiščenja pare in tako znatno olajša odstranjevanje umazanije. Celo na težko dostopnih mestih, kot so fuge, vogali in robovi, je čiščenje s pomočjo Kärcherjeve parne turbo krtače dvakrat tako hitro opravljeno, kot v primerjavi z običajnimi metodami čišenja.