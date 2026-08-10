Parni likalnik I 6006 za SV
Visokokvalitetni parni likalnik v atraktivnem rumeno-črnem dizajnu. S praktično podlago iz plemenitega jekla, ki lahko drsi. Primerno za prikllop na Kärcherjeve parne sesalnike.
Visokokvalitetni parni likalnik v atraktivni rumeno-črni barvi. Likalnik ima praktično podlago iz plemenitega jekla, ki lahko drsi pri likanju in popolno kombinira s Kärcherjevimi parnimi likalniki. Enakomerni tlak pare znatno olajša likanje – in prihrani čas, tudi za 50%. Zahvaljujuč vrhunski tehniki in brezhibni podlagi iz plemenitega jekla za lahko dresenje je mogoče hitro in enostavno likanje celo težjih materialov. Kärcherjev parni likalnik ima funkcijo trajnega izpuščanja pare, kot tudi izpuščanja pare v intervalih.
Značilnosti in prednosti
Luknje za izstop pare so porazdeljene preko celotne likalne površine
- Enakomeren izpust pare preko celotne likalne površine.
Nastavljiva konstantna para
- Kontinuiran izhod pare za lahko in hitro likanje velikih kosov tkanin, kot npr. prtov, posteljnine itd.
Dno likalnika iz legiranega jekla
- Lahkotno drsenje likalnika.
Enakomeren izpust pare
- 50 % hitrejše ravnanje perila
Intervalna para
- Za ciljni izpust pare.
Nastavitev temperature
- Možno likanje različnih vrst materiala.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|1,596
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,874
|Mere (D × Š × V) (mm)
|259 x 121 x 125
Področja uporabe
- Vsa oblačila, ki so primerna za likanje