Visokokvalitetni parni likalnik v atraktivni rumeno-črni barvi. Likalnik ima praktično podlago iz plemenitega jekla, ki lahko drsi pri likanju in popolno kombinira s Kärcherjevimi parnimi likalniki. Enakomerni tlak pare znatno olajša likanje – in prihrani čas, tudi za 50%. Zahvaljujuč vrhunski tehniki in brezhibni podlagi iz plemenitega jekla za lahko dresenje je mogoče hitro in enostavno likanje celo težjih materialov. Kärcherjev parni likalnik ima funkcijo trajnega izpuščanja pare, kot tudi izpuščanja pare v intervalih.