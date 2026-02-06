Patronski filter KFI 3310 omogoča mokro in suho sesanje brez nadležnih prekinitev zaradi menjave filtra. Kartušni filter je mogoče enostavno vstaviti in odstraniti z obračanjem – brez dodatnih zaklepnih elementov. Razvit po meri za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3 , MV 2 in MV 3 kot tudi za Kärcher SE 4, SE 4001 in SE 4002 čistilnike s pršilno ekstrakcijo.