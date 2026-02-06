Patronski filter KFI 3310
Patronski filter za sesanje fine in grobe umazanije ter tekočin brez menjave filtra. Primerno za mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo.
Patronski filter KFI 3310 omogoča mokro in suho sesanje brez nadležnih prekinitev zaradi menjave filtra. Kartušni filter je mogoče enostavno vstaviti in odstraniti z obračanjem – brez dodatnih zaklepnih elementov. Razvit po meri za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3 , MV 2 in MV 3 kot tudi za Kärcher SE 4, SE 4001 in SE 4002 čistilnike s pršilno ekstrakcijo.
Značilnosti in prednosti
Kartušni filter
- Za mokro in suho sesanje brez potrebe po dodatni menjavi filtra.
- Enostavna pritrditev in odstranitev filtra z zasukom, brez dodatnih zaklepnih elementov.
Primeren za mokre in suhe sesalnike Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|rjava
|Teža (Kg)
|0,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,182
|Mere (D × Š × V) (mm)
|122 x 122 x 115
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Fina umazanija
- Odstranjevanje grobe umazanije ( npr. v delavnici, garaži ali kleti).
- Učinkovito sesanje tekočin